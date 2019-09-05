Власти Карелии обещают до конца года переселить из аварийного жилья более 160 человек

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в республике реализуется первый этап программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

"В настоящее время в муниципальных образованиях состоялись аукционы по приобретению 59 квартир на вторичном рынке для расселения 2845,9 кв. метров аварийного жилищного фонда, что составляет 95% от целевого показателя 2019 года. Ведутся работы по регистрации прав собственности для предоставления жилых помещений гражданам", - говорится в сообщении.

Кроме того, конкурсные процедуры проводятся по приобретению еще 86 квартир для расселения 3047,4 кв. метров аварийного жилищного фонда: в Петрозаводске состоялись аукционы по приобретению 21 квартиры, в работе 38 квартир; в Беломорском районе состоялись аукционы по приобретению 21 квартиры; в Кемском районе - по приобретению 1 квартиры, в работе 26 квартир; в Лахденпохском районе - по приобретению 11 квартир, в работе 6 квартир; в Пряжинском районе - по приобретению 5 квартир, в работе 6 квартир.