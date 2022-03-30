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Власти Карелии объяснили, как хлебозавод «Сампо» сможет не повышать цены

Новости. Общество
09:43, 05 Апреля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Работающий в Петрозаводске хлебозавод «Сампо» сможет сохранить действующие цены на продукцию благодаря государственным субсидиям и отказу от импортных ингредиентов.

Об этом сообщили в Управлении пресс-службы главы республики.

«Сампо» получит компенсацию затрат на покупку сырья, что позволит не повышать розничные цены при росте себестоимости продукции. Кроме того, предприятие сможет воспользоваться компенсациями затрат на покупку оборудования.

Этот вопрос обсуждался во время визита на предприятие главы республики Артура Парфенчикова.

«Наша общая задача — это поступательное обновление оборудования и развитие таких предприятий: мы заинтересованы в том, чтобы они приобретали новую технику и готовы возместить для этого часть затрат», — приводит пресс-служба слова губернатора.

По оценке правительства, западные санкции почти не отразятся на деятельности хлебозавода. Большая часть необходимых ему компонентов производится в России, а подорожавшие импортные ингредиенты заменят отечественными аналогами.

 

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