Власти Карелии обсудят реализацию программы капремонта в регионе

В понедельник, 21 декабря, состоится заседание правительства Карелии.

Заседание правительства республики пройдет 21 декабря по видеоконференцсвязи. Участники мероприятия обсудят ситуацию с распространением на территории региона новой коронавирусной инфекции и принимаемые меры. Также рассмотрят вопросы готовности оперативных служб к работе в новогодние праздничные и выходные дни, реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах региона.

Заседание будет транслироваться в паблике правительства Карелии в соцсети. Начало в 11.00.