Власти Карелии отреагировали на просьбу торговых сетей ограничить продажу продуктов одни руки

В Карелии нет ограничений по продаже ряда социально значимых товаров, о введении которых просили торговые сети.

Об этом сообщили в Центре управления регионом Республики Карелия.

Минэк прокомментировал обращение федеральных торговых сетей к Минпромторгу России с просьбой разрешить им ограничивать продажу некоторых социально значимых товаров и продавать в одни руки определенное количество продуктов.

«В министерстве экономического развития и промышленности республики заявили, что ограничений по продаже ряда социально значимых товаров в одни руки нет», — говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг России разрешил торговым сетям ограничивать продажу для борьбы со спекулянтами. Такое решение было принято после того, как в некоторых российских регионах были зафиксированы случаи крупных закупок продуктов питания. Их закупали в таком количестве, которое не требуется для личного потребления, поэтому торговые сети решили, что это делают спекулянты для перепродажи.

«Перечень социально значимых товаров утвержден правительством РФ, в него входят 24 продукта первой необходимости, среди них хлеб, пшеничная мука, молоко, яйца, сахар, соль, некоторые виды мяса. За ценами на эти продукты следит государство», — добавили в ЦУР РК.