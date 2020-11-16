Власти Карелии переселят жителей Суоярви из аварийных домов в новостройки Кондопоги

В Карелии началось строительство новых домов по программе переселения граждан из аварийного жилья, сообщили в Минстрое Карелии.

Работа над первыми новостройками идет в Кондопоге. На бульваре Юности уже в следующем году появятся два 80-квартирных дома. В одном из них квартиры предназначаются для расселения кондопожских "авариек". В другой переедут 80 семей из Суоярви.

Строительство обоих домов ведет компания "Строительное предприятие № 1" ("СФК"). В Минстрое предприятие отметили, как надежного подрядчика.

В настоящее время строители занимаются устройством котлована под домом, в который в будущем переедут жители Суоярви. Параллельно сотрудники Кондопожского ЖКХ подводят коммуникации для подключения дома к сетям отопления, водоснабжения и водоотведения. Суоярвцы получат благоустроенные квартиры по программе расселения аварийного жилья в конце 2021 — начале 2022 года.

Под второй дом строители уже уложили монолитную плиту для фундамента и вскоре приступят к монтажу цокольного этажа. Здесь также ведется работа по прокладке сетей теплоснабжения и водопровода. Завершить строительство и ввести дом в эксплуатацию планируется к концу лета в 2021 году.

Ранее Петрозаводск получил дополнительные 30 млн рублей для расселения "аварийки".