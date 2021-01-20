Власти Карелии планируют создать 850 мест в детских садах для малышей до трех лет

В 2021 году в Карелии планируется создание в дошкольных учреждениях 850 дополнительных мест для детей до 3 лет, сообщил министр образования республики.

Как сообщил министр образования Карелии Роман Голубев на совещании в правительстве, в период с 2019 по 2021 год в дошкольных учреждениях необходимо создать 2480 дополнительных мест для детей до трех лет. На сегодняшний день создано 1630 дополнительных мест. В том числе в Петрозаводске открылись три новых детских сада на 750 мест. В Прионежье в поселках Шуя и Заозерье открылись блок ясельных групп (80 мест) и блок дошкольных групп (200 мест).

Завершено строительство двух детсадов в Петрозаводске (каждый по 150 мест), разрешение на ввод их в эксплуатацию получено. Построен детский сад на 300 мест в поселке Чална Пряжинского района. Объект с готовностью 100% уже приобретен, ведется работа по оснащению и оборудованию нового здания.

В 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" планируется создание 850 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях Карелии. Для реализации этого плана продолжается строительство детских садов на 300 мест в районе ул. Хейкконена в Петрозаводске и на 150 мест в Сортавале (пер. Первомайский). Прогнозируемый срок ввода объектов в эксплуатацию – август 2021 года.

Кроме того, в столице Карелии в районе Древлянка-8 приобретено здание под дошкольное учреждение, и в этом году планируется строительство детского сада на 300 мест в районе ул. Чехова.

По словам Романа Голубева, поручение президента, касающееся увеличения мест в дошкольных учреждениях, Карелия планирует выполнить к концу 2021 года.