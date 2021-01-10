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Власти Карелии планируют завлечь на село 17 учителей выплатой в один млн рублей

Новости. Общество
11:00, 11 Января 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В Карелии с 11 января вновь начался прием документов на участие в программе "Земский учитель", сообщил министр образования республики Роман Голубев.

В 2021 году Минобразования планирует привлечь по программе "Земский доктор" в школы Карелии 17 учителей. Об этом пишет глава ведомства на своей странице в "ВКонтакте" Роман Голубев, опубликовавший перечень вакансий.  

Министр напомнил, что программа предусматривает единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему или переехавшему на работу в сельские населенные пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. В Карелии это все населенные пункты, кроме Петрозаводска.

Уже идёт приём заявлений и документов, зарегистрироваться на участие в конкурсном отборе можно до 7 мая включительно.

Более подробную информацию можно получить на федеральном портале "Земский учитель", а также у специалиста Карельского института развития образования Ивановой Натальи Владимировны: +7 (981) 400 19 37 (в рабочее время).

Напомним, в 2020 году участниками программы стали 20 учителей. В Карелию переехали 8 педагогов из Архангельской, Новгородской, Московской, Волгоградской, Ростовской областей, Алтайского края. Остальные 11 учителей - из самой Карелии.

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Комментарии

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Трезвый
2021-01-11 11:44:38
Видать совсем дело хреново,да и миллион нынче, не так уж и много....
Надо построить дома там, для учителей, выдать внедорожник, для наших районных дорог, сделать зарплату в пределах 70-100.000 , тогда ещё можно привлечь, а так, полезут "специалисты" и провалят всю " программу"....
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