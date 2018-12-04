Власти Карелии подсчитали число предпенсионеров в регионе

Новости по теме
Загрузка...
По оценке управления труда и занятости в Карелии, в республике на данный момент насчитывается почти 44 тысячи граждан предпенсионного возраста.
В Карелии на первое января текущего года проживали 22447 женщин в возрасте от 50 до 54 лет и 21542 мужчин в возрасте от 55 до 59 лет.
Эти цифры привелначальник отдела управления труда и занятости региона Юрий Борисов на заседании рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
27.11.2018, 19:10
28.11.2018, 13:59
01.12.2018, 10:29
27.11.2018, 14:39
03.12.2018, 11:54
Аналитика
Сегодня 10:51
Обществоведение
Карельский городок рискует утонуть в фекалиях - компания, владеющая сетями водоотведения, обанкротилась.
03.12.2018 10:45
29.11.2018 13:34
28.11.2018 13:52
Чтиво
Сегодня 16:05
Личное мнение
В Карелии нет денег на повышение ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, но на материальное поощрение республиканского руководства финансирование нашлось.
30.11.2018 14:54
30.11.2018 12:29
30.11.2018 10:00
Медиа
27.11.2018 13:42
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии