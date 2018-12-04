Власти Карелии подсчитали число предпенсионеров в регионе

По оценке управления труда и занятости в Карелии, в республике на данный момент насчитывается почти 44 тысячи граждан предпенсионного возраста.

В Карелии на первое января текущего года проживали 22447 женщин в возрасте от 50 до 54 лет и 21542 мужчин в возрасте от 55 до 59 лет.

Эти цифры привелначальник отдела управления труда и занятости региона Юрий Борисов на заседании рабочей группы по координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.

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