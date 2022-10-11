Власти Карелии потратили  на борьбу с бедностью в 2022 году почти 11 млрд рублей

Доля жителей Карелии, живущих за чертой бедности, сократилась за 5 лет на 1,9%

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты республики, оценивая результаты региональной программы по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

На этот показатель ориентируется министерство, когда определяет уровень бедности. В 2021 году доля жителей Карелии, чьи доходы ниже прожиточного минимума, составила 14,6% от общей численности населения.

«Этому способствовал комплекс мер, принимаемый в рамках региональной программы по снижению доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. За 9 месяцев на ее реализацию направлено 10,93 млрд рублей», — говорится в сообщении министерства.

Для борьбы с бедностью в программе предусмотрено 47 мероприятий.

«Они направлены на достижение 35 показателей, характеризующих решение задач повышения уровня доходов жителей и развития системы социальной помощи нуждающимся гражданам», — пояснили в министерстве.

В 2021 году специалисты ПетрГУ провели анализ причин и структуры бедности семей с детьми в республике, по результатам которого были определены основные группы риска — это семьи с детьми в возрасте до 3-х лет, многодетные и неполные семьи.