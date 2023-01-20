Госдума не разрешает властям Карелии сократить водоохранную зону до 50 метров

Власти Карелии выступили с инициативой уменьшения ширины прибрежных защитных полос с 200 до 50 метров.

Комитет Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 18 января отклонил законодательную инициативу из Карелии по внесению изменений в Водный кодекс РФ. Она касается уменьшения ширины прибрежных защитных полос с 200 до 50 метров. Но представлявшая на профильном комитете законопроект депутат Госдумы Валентина Пивненко отступать не собирается. Парламентарий продолжит добиваться сокращения водоохранной зоны для республики и в Совете Федерации, и в Государственной Думе.

Как рассказала Валентина Пивненко «Столице на Онего», поправка в статью 65 Водного кодекса РФ — инициатива не сегодняшнего дня. зоны для республики и в Совете Федерации, и в Государственной Думе.

«Например, в Карелии, по официальным данным, 14,7 процента территории занимают водоемы. Это очень большая территория. В результате жители населенных пунктов, прилегающих к рекам и озерам, испытывают массу проблем с земельными участками из-за 200 метровой водоохранной зоны. Изменение в Водный кодекс поможет максимальному вовлечению в гражданско-правовой оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, развитию экономики и сельского хозяйства», — считает депутат Государственной думы от Карелии.

Парламентарий уже весной 2022 года оформила законодательную инициативу, которая, по ее словам, не ее личная, а совместная с главой Карелии, и внесла ее в Государственную Думу. Но процесс согласования законопроекта с правительством РФ затянулся, а его результат расстроил автора документа — в Госдуму пришло отрицательное заключение.

О мотивах такого решения читайте здесь.