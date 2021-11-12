Власти Карелии рассчитывают, что погода в новогодние каникулы будет в норме

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения при подготовке к новогодним праздникам ориентируется на прогноз погоды.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства председатель госкомитета Олег Поляков.

«Согласно вероятному прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон января на территории республики будет близким к средним многолетним значениям. Ориентировочно — минус 14, минус 15 градусов. Количество осадков — в пределах 30-40 миллиметров», — сказал Поляков.

Он рассказал о готовности дорожных служб к снегопадам.

«Для содержания и ликвидации нештатных ситуаций на автомобильных дорогах планируем выделение сил и средств. На дорогах регионального значения — 406 человек, 241 единица техники, на федеральных — 367 человек, 125 единиц техники. Создан необходимый запас противогололедных материалов», — доложил председатель комитета.