890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Памяти Эдмунда Белковского
21.07.2020 15:45
Следком закончил расследование убийства, которое произошло на даче в Карелии
21.07.2020 18:40
Двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины 2
21.07.2020 12:10
Возможную свидетельницу преступления ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)
21.07.2020 12:03
Пьяный водитель внедорожника оказал неповиновение сотрудникам ГИБДД Карелии
21.07.2020 16:50
В Петрозаводск завезли фрукты с бурой монилиозной гнилью 12
21.07.2020 11:44

Власти Карелии рассчитывают получить 250 млн рублей из федерального бюджета на ремонт двух трасс

Новости. Общество
06:40, 22 Июля 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Власти Республики Карелия в 2020 году за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитывают получить дополнительно более 250 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщает ТАСС, это позволит начать ремонт двух автомобильных трасс, на состояние которых в последнее время поступает много жалоб от населения, сообщил во вторник глава республики Артур Парфенчиков.

"По линии дорожного нацпроекта в республику должны прийти дополнительные 252 млн рублей (плюс к уже выделенным в июне 1 млрд 70 млн рублей - прим. ТАСС). Это результат нашей эффективной работы по освоению ранее выделенных средств. Планируем направить деньги на начало ремонта участка "Петрозаводск - Лососинное - Машезеро - Шапшезеро" и "Автодорога "Кола" - Кончезеро - автодорога "Шуйская - Гирвас", - написал глава республики.

Он также отметил, что на техническое состояние данных трасс в последнее время в адрес республиканских властей поступает множество обращений. "По поводу состояния данных дорог ко мне обращались многие наши жители и даже гости республики, в связи с чем принято решение о переносе ремонта указанных дорог на более ранний срок", - уточнил Парфенчиков.

Ранее власти Карелии сообщали, что работа по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике позволила более чем в четыре раза нарастить темпы приведения в нормативное состояние региональных трасс в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году в порядок было приведено 138 километров дорог.

В начале 2020 года во время заседания рабочей группы по вопросам организации первичной медико-санитарной помощи в Карелии представители министерства транспорта республики сообщили, что почти все дороги на севере находятся в плохом состоянии, организовать по ним автобусное сообщение нельзя, что также осложняет ситуацию с медицинской помощью.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-07-22 09:15:03
Власти фиг знает на шо рассчитывают, так обо...ся с бондарчуком, депутатом матвеевым, министром кайдаловым, еще градоначальница маячит в списке на самоизоляцию. Балаган "шапито" клоунада , а.не вертикаль. управленцев?
Оля
2020-07-22 08:30:45
СК без работы не останется....
Нина Сергеевна
2020-07-22 08:30:39
Если своих денег и доходов нет . приходится постоянно клянчить у фед.центра .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
16.07.2020, 16:46
Главный кардиолог Карелии: "Мужчины – это "кардиологический слабый пол"
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
17.07.2020, 14:01
Председателя городского совета Петрозаводска подозревают в получении взятки в 1,5 млн рублей
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Аналитика

21.07.2020 15:45
Обществоведение
Памяти Эдмунда Белковского
Ушёл из жизни заслуженный врач Карелии, известный реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.
На защиту карельских озер с… "обновленной Конституцией" 3
20.07.2020 16:33
Свалка с видом на память
17.07.2020 14:13
Андрей Малафеев: "Наша задача – помочь каждому пациенту с инфарктом" 6
16.07.2020 16:29
Север Карелии раздадут на "арктические гектары" 6
16.07.2020 13:47
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»