Власти Карелии рассчитывают получить 250 млн рублей из федерального бюджета на ремонт двух трасс

Власти Республики Карелия в 2020 году за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" рассчитывают получить дополнительно более 250 млн рублей из федерального бюджета.

Как сообщает ТАСС, это позволит начать ремонт двух автомобильных трасс, на состояние которых в последнее время поступает много жалоб от населения, сообщил во вторник глава республики Артур Парфенчиков.

"По линии дорожного нацпроекта в республику должны прийти дополнительные 252 млн рублей (плюс к уже выделенным в июне 1 млрд 70 млн рублей - прим. ТАСС). Это результат нашей эффективной работы по освоению ранее выделенных средств. Планируем направить деньги на начало ремонта участка "Петрозаводск - Лососинное - Машезеро - Шапшезеро" и "Автодорога "Кола" - Кончезеро - автодорога "Шуйская - Гирвас", - написал глава республики.

Он также отметил, что на техническое состояние данных трасс в последнее время в адрес республиканских властей поступает множество обращений. "По поводу состояния данных дорог ко мне обращались многие наши жители и даже гости республики, в связи с чем принято решение о переносе ремонта указанных дорог на более ранний срок", - уточнил Парфенчиков.

Ранее власти Карелии сообщали, что работа по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в республике позволила более чем в четыре раза нарастить темпы приведения в нормативное состояние региональных трасс в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году в порядок было приведено 138 километров дорог.

В начале 2020 года во время заседания рабочей группы по вопросам организации первичной медико-санитарной помощи в Карелии представители министерства транспорта республики сообщили, что почти все дороги на севере находятся в плохом состоянии, организовать по ним автобусное сообщение нельзя, что также осложняет ситуацию с медицинской помощью.