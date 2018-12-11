Власти Карелии решили провести комплексную экспертизу детсада на Ленинградской за 5 млн рублей

Минстрой Карелии готовится к проведению в Петрозаводске комплексной экспертизы детского сада №53, у которого может рухнуть крыша.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении средств из бюджета республики на проведение комплексной экспертизы и подготовку проектных решений. На эти цели будет необходимо направить 5 миллионов 112 тысяч рублей. Работы начнутся в 2019 году", -рассказали в Минстрое.

В ведомстве уточнили, что речь идет именно о комплексной экспертизе. Экспертная организация проведет дополнительное обследование по недостаткам, повлекшим закрытие детского сада, в первую очередь, по определению фактической нагрузки, воспринимаемой плитой покрытия. В случае необходимости экспертная организация выдаст проектные решения по устранению недостатков.

Также будут проведены работы, направленные на устранение ряда сопутствующих замечаний, обнаруженных при эксплуатации здания. речь идет о перепроектировании системы вентиляции и выполнении решений по устранению попадания влаги в подвальном помещении.

"После проведения всех работ администрация Петрозаводска сможет принять решение о дальнейшей эксплуатации здания", - рассказали в ведомстве.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской. После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата. Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.