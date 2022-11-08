Власти Карелии считают, что молодежи станет проще найти работу, если улучшится образование

Выпускники образовательных организаций Карелии получат больше шансов на трудоустройство в течение первого года после окончания обучения, если улучшится качество образования.
Такая идея заложена в региональную подпрограмму «Развитие профессионального образования». Целевые показатели программы указаны в пояснительной записке к проекту бюджета республики на 2023 год, в котором предусмотрено финансирование мероприятий по развитию профессионального образования.
«При реализации мероприятий подпрограммы в 2023 году прогнозируется увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций Республики Карелия очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общем числе выпускников…до 57 процентов», — сказано в пояснительной записке.
В документе перечислены мероприятия, которые, по мнению властей, помогут достичь этого показателя. Кроме реализации образовательных программ будет финансироваться улучшение материально-технической базы учреждений образования, повышение квалификации и переподготовка педагогов. Почти половину списка запланированных мероприятий составляют различные стимулирующие выплаты педагогам, которые достигли успехов в подготовке учащихся.
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