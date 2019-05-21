Власти Карелии сняли ограничение на проезд грузовиков по дорогам Сегежского района

Как сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона, такое решение принято в связи с улучшением погодных условий.

С 21 мая снято временное ограничение движения транспортных средств с осевой нагрузкой, превышающей 4 тонны, по автомобильным дорогам "Подъезд к г. Сегежа" и "Подъезд к п. Волдозеро" в Сегежском районе.

Ограничение снято соответсвующим приказом Минтранса "в связи с благоприятными погодными условиями по итогам проведенного комиссионного обследования автомобильных дорог".

Ранее министерство уже сняло временное ограничение на передвижение грузовиков по дорогам в Олонецком, Питкярантском, Пудожском, Прионежском и Кондопожском районах.