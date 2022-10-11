Власти Карелии собираются ввести дополнительные требования для владельцев собак

Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило проект постановления о дополнительных требованиях к содержанию домашних животных.

Как следует из текста документа, большинство требований будет касаться владельцев собак.

Предполагается, что им запретят отпускать собак на улицу без присмотра. В таком случае их будут считать безнадзорными и отлавливать.

Если хозяин выходит на прогулку вместе с питомцем, то он будет обязан вести его на поводке «длина которого позволяет контролировать поведение животного», сказано в документе.

Крупных и опасных собак будет запрещено выводить детям в возрасте до 14 лет.

Гулять с собаками запретят людям в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Для владельцев всех домашних животных устанавливается требование, согласно которому им запрещается оставлять питомцев без привязи на частных территориях, если они не огорожены забором и не закрыты воротами.

«Владельцы животных обязаны соблюдать права и законные интересы лиц, проживающих в частных домовладениях, многоквартирных домах, расположенных на территории (или вблизи) земельного участка, на котором содержатся домашние животных», — говорится в проекте постановления.

За невыполнение этих требований нарушителей обещают привлекать к административной ответственности.