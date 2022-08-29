Власти Карелии согласны, что бесконтрольная реклама угрожает национальной безопасности России

Ужесточение контроля над наружной рекламой объясняют тем, что она может посеять социальную и межнациональную рознь, но в отрасли считают, что это ударит по бизнесу.

Дискуссия на эту тему развернулась на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству парламента Карелии.

Депутаты Петросовета вынесли на обсуждение вопрос о подготовке поправок к федеральному законопроекту, который предусматривает усиление контроля над наружной рекламой. Согласно документу, размещение такой рекламы, включая объявления физических лиц, должен контролировать единый оператор по всей России. Он получит право проверять достоверность информации, изложенной в рекламных материалах, размещаемых на электронных мониторах на улице, в транспорте и на других площадках.

«Учитывая сегодняшнюю геополитическую обстановку, данный законопроект направлен для целей оперативного контроля за размещением информации, угрожающей интересам национальной безопасности, а также разжиганием межнациональной розни, оскорбляющей граждан по национальному, профессиональному, религиозному признаку», — заявил замглавы Минэкономразвития республики Александр Ломако.

Почему с этим не согласны представители бизнеса, читайте в статье «Столицы на Онего».