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Власти Карелии сообщили, будут ли отменены «северные льготы» после указа о статусе Карелии как территории Крайнего Севера

Новости. Экономика
12:56, 15 Ноября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Борис Кавашкин

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Управление труда и занятости Карелии сообщило, что президентский указ был необходим для приведения в порядок документов органов власти.

Управление труда и занятости республики заявило, что издание указа Владимира Путина, который признает утратившим силу прежний документ об отнесении отдельных территорий Карелии к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, связано с необходимостью систематизировать документацию.

«В настоящее время действует множество нормативных актов о льготах для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в которые неоднократно вносились изменения. Часть из них утверждена актами президента, часть решениями правительства. В целях установления единообразия в принятии данных нормативных актов, правительством Российской Федерации проводится работа по разработке и принятию новых документов (а также отмене ранее принятых), регулирующих данный вопрос. В связи с чем, и был принят указ президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651», — говорится в ответе управления труда и занятости на запрос «Столицы на Онего».

Управление труда и занятости информирует, что отмена льгот в республике не предусмотрена никакими документами, которые поступали в регион из федерального центра.

«Проекты постановлений правительства Российской Федерации, поступавшие ранее на согласование в республику, не предусматривали отмену каких-либо гарантий и компенсаций для жителей Республики Карелия», — говорится в заявлении властей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил указ бывшего лидера государства Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. 

Согласно документу, с 1 января 2022 года признается утратившим силу принятый в 1993 году указ тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям».

К районам Крайнего Севера причислены территории Беломорского, Калевальского, Кемского и Лоухского районов.  В список местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, включены территории Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского,  Сегежского,  Суоярвского  районов,  города Костомукша, Петрозаводск и Сортавала.

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