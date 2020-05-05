Власти Карелии сообщили, будут ли закрывать "наливайки" в многоквартирных домах

Министерство экономического развития и промышленности региона прокомментировало изменения в федеральное законодательство, предоставляющее право регионам ограничивать торговлю алкоголем.

"После вступления в законную силу нормативно-правового акта следует соблюсти ряд административных процедур. В частности, необходимо установить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, которые будут определяться с учетом результатов общественных обсуждений органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов республики, для чего потребуется некоторое время, установленное законом. Кроме того, для принятия решения о введении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, требуется проанализировать информацию об имеющемся количестве таких объектов на территории республики Карелия. Таким образом, принятие соответствующего нормативного акта в республике возможно, но только после детальной оценки всех параметров и соблюдения баланса интересов хозяйствующих субъектов и проживающих в жилых домах граждан", - сообщили в Минэке.

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