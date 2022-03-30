Власти Карелии сообщили информацию о местонахождении детей из Архангельской области, попавших в ДТП с автобусом

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, где находятся дети из Архангельской области, попавшие в ДТП с автобусом в Пудожском районе республики.

Дети размещены в гостинице «Уют», г. Пудож.

Контактный телефон: 8 8145 25-22-78.

Эту информацию для родителей детей из Архангельской области сообщил Михаил Охлопков.

"Нахожусь на связи с доктором медицинских наук, профессором, главным неонатологом Минздрава России, ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Олеговичем Ивановым СППБУ. Дмитрий Олегович выразил готовность в любое время направить бригаду врачей", - сообщил министр здравоохранения Карелии.

Напомним, автобус с 19 детьми из Архангельской области, которые возвращались с соревнований в Кондопоге, в пятницу, 1 апреля перевернулся на трассе в Пудожском районе Карелии. В результате аварии травмы различной тяжести получили 11 детей: 4 из них госпитализированы в Медвежьегорскую ЦРБ, у 7 детей - ушибы и ссадины. 8 детей в медицинской помощи не нуждаются. Они размещены в гостинице Пудожа.