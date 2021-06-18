Реклама
Прислать новость
Сколько смогли 1
18.06.2021 16:55
В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России 15
18.06.2021 20:30
«Ждут манны небесной»: Шмаеник оценил готовность Карелии к программе реновации жилья 6
18.06.2021 16:05

Власти Карелии сообщили о планах по ремонту школьных спортзалов

Новости. Общество
13:03, 19 Июня 2021
фото: Минобразования и спорта Карелии / ВК

Министерство образования и спорта Карелии планирует улучшить условия для занятий физкультурой в республиканских школах.

Ремонтные работы начались в шести спортзалах, сообщает Минобразования и спорта республики в соцсети. Этим летом условия занятия спортом улучшат в 17 школах малых городов и сельской местности: в семи — отремонтируют спортзалы, в пяти — закупят новый инвентарь и обновят уличную спортивную инфраструктуру, еще в пяти учреждениях будут развивать школьные спортивные клубы.

Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Образование».

Сообщается, что дополнительно на средства экономии в Сортавальском и Медвежьегорском районах планируется установить две спортивные площадки.

По данным министерства, за прошлый год по линии нацпроекта «Образование» спортивную инфраструктуру улучшили 16 карельских школ.

Ранее власти заявляли о намерении направить 23 млн рублей на ремонт ветхих спортзалов в районных школах Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом
13.06.2021, 15:00
Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии
12.06.2021, 10:03
Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней

Аналитика

18.06.2021 16:57
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус не дремлет!
В последнее время поступают тревожные новости о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, в том числе в Карелии.
Сколько смогли 1
18.06.2021 16:55
Владимир Кванин, партия «Новые люди»: «Экологически чистая Карелия — это наша цель»
18.06.2021 12:00
Зюганов: «Главная цель - отобрать голоса у нас» 5
17.06.2021 09:56
У озера 4
15.06.2021 16:13
Вся аналитика

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»