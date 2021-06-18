Власти Карелии сообщили о планах по ремонту школьных спортзалов

Министерство образования и спорта Карелии планирует улучшить условия для занятий физкультурой в республиканских школах.

Ремонтные работы начались в шести спортзалах, сообщает Минобразования и спорта республики в соцсети. Этим летом условия занятия спортом улучшат в 17 школах малых городов и сельской местности: в семи — отремонтируют спортзалы, в пяти — закупят новый инвентарь и обновят уличную спортивную инфраструктуру, еще в пяти учреждениях будут развивать школьные спортивные клубы.

Мероприятия проходят в рамках национального проекта «Образование».

Сообщается, что дополнительно на средства экономии в Сортавальском и Медвежьегорском районах планируется установить две спортивные площадки.

По данным министерства, за прошлый год по линии нацпроекта «Образование» спортивную инфраструктуру улучшили 16 карельских школ.

Ранее власти заявляли о намерении направить 23 млн рублей на ремонт ветхих спортзалов в районных школах Карелии.