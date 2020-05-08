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Власти Карелии: Специалисты занимаются ликвидацией очага Covid-19 в фельдъегерской службе

Новости. Общество
11:51, 09 Мая 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив
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Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал вспышку коронавирусной инфекции в фельдъегерской службе.

Напомним, за последние сутки число заболевших в Карелии увеличилось на 20, достигнув 148 человек.

"Такого большого прироста подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, как за минувшие сутки, еще не было – сразу 20. Из них 18 – в Петрозаводске и 2 в Сегеже. К сожалению, мы снова фиксируем увеличение числа инфицированных среди сотрудников фельдъегерской службы и тех, кто с ними контактировал – это 10 человек. Сегодня это самый крупный очаг инфекции, зафиксированный в Республике. Роспотребнадзор и наши медики сейчас прилагают огромные усилия по локализации и ликвидации данного очага", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

Ранее сообщалось, что коронавирусом в Карелии чаще заражаются молодые мужчины.

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