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Новости. Общество
10:55, 14 Января 2019
фото: pxhere

Власти Карелии в 2019 году впервые начнут продавать госимущество без начальной цены

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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии собирается в 2019 году впервые применить процедуру приватизации государственного имущества без определения начальной цены.

Как сообщила заместитель министра Инна Колыхматова, такая процедура будет применяться к объектам, которые не удалось продать в результате аукционов или посредством публичного предложения. Несмотря на снижение начальной цены, желающих приобрести такие объекты не нашлось.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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