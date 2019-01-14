10:55, 14 Января 2019
Власти Карелии в 2019 году впервые начнут продавать госимущество без начальной цены
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Министерство имущественных и земельных отношений Карелии собирается в 2019 году впервые применить процедуру приватизации государственного имущества без определения начальной цены.
Как сообщила заместитель министра Инна Колыхматова, такая процедура будет применяться к объектам, которые не удалось продать в результате аукционов или посредством публичного предложения. Несмотря на снижение начальной цены, желающих приобрести такие объекты не нашлось.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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