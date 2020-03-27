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Власти Карелии воссоздадут самобытный облик Сортавалы

Новости. Общество
12:16, 29 Марта 2020
фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о работе по обновлению перечня объектов культурного наследия в республике.

Руководитель региона сообщил о планах по воссозданию самобытного облика городов республики. Сортавала станет первым городом, который хотят привести в порядок.

"Мы обновляем перечень объектов культурного наследия в республике. И начинаем с города Сортавала, который в 2018-м получил статус исторического поселения регионального значения. В 2020 году проведем в Сортавале историко-культурную экспертизу 45 зданий", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Помимо этого, власти республики планируют составить реестр земельных участков, на которых расположены ценные исторические здания или где они когда-то находились. Глава республики дал поручение профильным ведомствам подготовить такой перечень.

"Все это этапы нашей большой работы по воссозданию самобытного облика городов республики. Сортавала — это, без всякого преувеличения, жемчужина Карелии, с яркой историей, уникальной архитектурой. И наша задача – привести в порядок, отреставрировать все существующие исторические объекты и, более того, воссоздать утраченные. Да, это будут реплики исторических построек, но на основании авторских проектов, которые хранятся в архивах. Нельзя допустить, чтобы в таких местах появились постройки, не соответствующие духу города и нарушающие его облик", - считает руководитель региона.

Парфенчиков напомнил, что в прошлом году была проведена инвентаризацию республиканской недвижимости на территории Сортавалы, и определены суммы, необходимые для того, чтобы привести их в порядок. Так, на ремонт здания Сортавальского лесничества из бюджета республики направят более 8 млн рублей. Планируем отремонтировать его к июлю этого года.

"Помогаем и частным собственникам, предоставляя им льготы, если они выполняют ремонт на сумму от миллиона рублей и более. Мы должны привести в порядок объекты культурного наследия, если хотим, чтобы Сортавала получила статус исторического поселения федерального значения", - отметил Парфенчиков.

Ранее в Карелии суд обязал собственников отремонтировать объекты культурного наследия.

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