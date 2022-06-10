Власти Карелии ввели плату для туристов за посещение охраняемых природных территорий

Вход на особо охраняемые природные территории регионального значения в Карелии стал платным для туристов из-за пределов республики.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета руководитель Управления по туризму Анна Борчикова.

По ее словам, в число таких территорий включены, например, гора Воттоваара, национальный парк «Водлозерский», Валаамский архипелаг, заказник «Муромский».

Размер платы составляет 100 рублей с человека. Деньги взимают с гостей республики, но для жителей Карелии посещение объектов осталось бесплатным.

По словам Борчиковой, вырученные средства пойдут на поддержание порядка на этих территориях.