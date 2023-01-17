Власти Карелии взяли под контроль содержание домашних животных

Новые правила по содержанию домашних животных появятся в Карелии.

В Карелии региональные власти планируют усилить контроль за содержанием домашних животных, сообщает «РБК Карелии».

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики разработало проект закона, который вводит дополнительные требования к содержанию и выгулу. Как рассказали в ведомстве, документом предусмотрены новые правила, среди которых, например, запрет на выгул собак без применения средств контроля — поводка, на выгул крупных собак, высотой в холке от 60 см и собак, включенных в перечень потенциально опасных собак (утвержден постановлением Правительства РФ от 29.07.2019 № 974 прим. ред.), а также на выгул животных несовершеннолетними и на самовыгул. В настоящее время документ проходит согласование в администрации главы Республики Карелия.

Возможность разработать собственные правила появилась в регионе после того, как в июле 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

«Необходимость введения дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных обусловлена в том числе жалобами жителей Карелии на безответственное поведение хозяев при обращении с домашними животными», — объяснили в министерстве.

Ранее в Карелии региональные власти напомнили о недопустимости самостоятельного захоронения питомцев и необходимости обращения с этими целями в ветеринарные клиники или специализированные организации. Как объясняли РБК Карелия в Республиканском центре ветеринарии и консультирования, за захоронение трупов животных в землю для владельцев предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.