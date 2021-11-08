Власти Карелии заложили в бюджет компенсации тем, кто стал инвалидом после прививок

Жители Карелии, получившие инвалидность после введения различных вакцин, в 2021 году получат компенсации на общую сумму 81 тыс. рублей.

Это следует из проекта республиканского бюджета на следующий год.

Согласно документу, указанная сумма предназначена для выплаты единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации четырем жителям Карелии.

Размер единовременного пособия составляет 10 тыс. рублей, а ежемесячная компенсация — 1 тыс. рублей каждому.

Выплаты производятся органами соцзащиты за счет субсидий в рамках федерального закона об иммунопрофилактике.

По сведениям «Столицы на Онего», у этих людей возникли поствакцинальные осложнения, не связанные с прививками от коронавируса. Речь идет о других вакцинах.