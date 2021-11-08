Реклама

Власти Карелии заложили в бюджет компенсации тем, кто стал инвалидом после прививок

Новости. Общество
15:18, 08 Ноября 2021
фото: © С. Словохотов / gorobzor.ru

Новости партнеров

Жители Карелии, получившие инвалидность после введения различных вакцин, в 2021 году получат компенсации на общую сумму 81 тыс. рублей.

Это следует из проекта республиканского бюджета на следующий год.

Согласно документу, указанная сумма предназначена для выплаты единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации четырем жителям Карелии.

Размер единовременного пособия составляет 10 тыс. рублей, а ежемесячная компенсация — 1 тыс. рублей каждому.

Выплаты производятся органами соцзащиты за счет субсидий в рамках федерального закона об иммунопрофилактике.

По сведениям «Столицы на Онего», у этих людей возникли поствакцинальные осложнения, не связанные с прививками от коронавируса. Речь идет о других вакцинах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.11.2021, 12:42
В Карелии работников старше 45 лет переводят на дистант
01.11.2021, 14:22
За десять лет из Карелии уехал целый город
04.11.2021, 16:21
В Петрозаводске от магазина на набережной остались одни руины (ФОТОФАКТ)
02.11.2021, 09:58
Власти Карелии передали инвестору землю под строительство гостиницы на площади Кирова в Петрозаводске
02.11.2021, 12:37
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска
05.11.2021, 11:22
В Карелии появились переболевшие ковидом, которые больше никогда не смогут дышать самостоятельно

Аналитика

02.11.2021 12:37
Обществоведение
«Что-то красивое» и «что-то промышленное»: чего ждать от нового Генплана Петрозаводска 16
Изменения в Генеральном плане Петрозаводска предусматривают выделение множества участков для жилищной, общественно-деловой и промышленной застройки, вписанных в единую концепцию комплексного развития города.
Проценты в рост: власти подсчитают бедность и духовность населения 6
01.11.2021 14:49
За десять лет из Карелии уехал целый город 12
01.11.2021 14:22
Надежда Дрейзис: «Мне нечего бояться» 18
01.11.2021 13:55
Охлопков: Останови COVID-19 - вакцинируйся 6
01.11.2021 10:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 1
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Дата из Смутного времени 6
03.11.2021 16:24
Были лучшие, а стали худшие? 3
28.10.2021 10:55
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»