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Власти Карелии ждут переселенцев со всей России на "арктические гектары"

Новости. Общество
15:45, 24 Марта 2021
фото: pixabay
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Программа "Арктический гектар", которая позволяет всем желающим бесплатно получить земельные участки в северных районах Карелии, заинтересовала жителей других регионов, в том числе с Дальнего Востока.

Об этом сообщила в интервью "Россия 24. Карелия" министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

"Я полагаю, что программа будет способствовать не только переселению на северную территорию непосредственно жителей Республики Карелия, но к нам приедут из других регионов развивать какие-то направления деятельности, в том число сельское хозяйство", - сказала Свидская.

По ее словам, аналогичная программа "Дальневосточный гектар" с 2016 года действует на Дальнем Востоке, но оттуда поступают заявки на участки в Карелии.

"Удивительно, что несмотря на то, что на Дальнем Востоке эта программа существует, некоторые заявители с Дальнего Востока присылают нам заявки, чтобы получить соответствующие участки в Карелии…Это в основном, на развитие сельского хозяйства", - рассказала глава Минимущества.

По ее словам, программа заработает в Карелии с августа 2021 года, уже подано более 80 заявок.

Для каких целей заявителям нужна карельская земля, и на каких условиях они ее получат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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театральный критик
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С Мурманска понаедут :)
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