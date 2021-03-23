Власти Карелии ждут переселенцев со всей России на "арктические гектары"

Программа "Арктический гектар", которая позволяет всем желающим бесплатно получить земельные участки в северных районах Карелии, заинтересовала жителей других регионов, в том числе с Дальнего Востока.

Об этом сообщила в интервью "Россия 24. Карелия" министр имущественных и земельных отношений республики Янина Свидская.

"Я полагаю, что программа будет способствовать не только переселению на северную территорию непосредственно жителей Республики Карелия, но к нам приедут из других регионов развивать какие-то направления деятельности, в том число сельское хозяйство", - сказала Свидская. По ее словам, аналогичная программа "Дальневосточный гектар" с 2016 года действует на Дальнем Востоке, но оттуда поступают заявки на участки в Карелии. "Удивительно, что несмотря на то, что на Дальнем Востоке эта программа существует, некоторые заявители с Дальнего Востока присылают нам заявки, чтобы получить соответствующие участки в Карелии…Это в основном, на развитие сельского хозяйства", - рассказала глава Минимущества. По ее словам, программа заработает в Карелии с августа 2021 года, уже подано более 80 заявок. Для каких целей заявителям нужна карельская земля, и на каких условиях они ее получат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".