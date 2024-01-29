Власти Кондопожского района рассказали, что в прошлом вызывало у прохожих улыбку и смех

Власти Кондопожского района рассказали историю известнейшего устойчивого выражения.

В официальном паблике Кондопожского района рассказали историю известного фразеологизма.

«Кто? — Конь в пальто!» — хоть раз каждый мог слышать такое выражение или сам употребил, стоя у двери.

В сети рассказали, откуда появился этот таинственный персонаж - конь в пальто.



В старину тех лошадей, которые были запряжены в повозки, ямщики нередко укрывали своей одеждой, чтобы разгоряченные лошади не промерзли и не заболели.



Конечно, такая картина вызывала у прохожих улыбку и смех, сообщили в официальном паблике района.



Еще существует версия, что в те же времена по «одетой» лошади преступники могли понять, какую повозку можно использовать, чтобы быстро покинуть место преступления. А когда начиналось расследование, свидетели могли сказать, что видели лишь коня в пальто, уточнили в сети.