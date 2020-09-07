Власти начали отменять решения об отказах в предоставлении земли фермерам в Карелии

Региональные и муниципальные власти Карелии начали пересматривать заявки фермеров, которым было отказано в предоставлении земельных участков в период с 2017 по 2020 годы.

Цель этой работы – обеспечить землей всех, кому она нужна для ведения сельского хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Карелии, комментируя первые результаты работы по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Из 2 тыс. заявлений, поданных фермерами с 2017 по 2020 годы, половина заявителей так и не смогла получить участок. Что с ними будут делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".