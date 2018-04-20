Власти намерены к 2022 году в 1,5 раза сократить долю бедного населения в Карелии

Правительство Карелии прогнозирует сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 10% к 2022 году.

Такой целевой показатель установлен в Концепции социально-экономического развития республики до 2022 года.

Согласно документу, в 2017 году численность населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигла 17,5% от общего количества жителей республики. Через 5 лет ожидается сокращение этого показателя на 57%

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