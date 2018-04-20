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Новости. Экономика
11:22, 20 Апреля 2018

Власти намерены к 2022 году в 1,5 раза сократить долю бедного населения в Карелии

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Правительство Карелии прогнозирует сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 10% к 2022 году.

Такой целевой показатель установлен в Концепции социально-экономического развития республики до 2022 года.

Согласно документу, в 2017 году численность населения Карелии с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума достигла 17,5% от общего количества жителей республики. Через 5 лет ожидается сокращение этого показателя на 57%

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2018-04-20 11:43:56
Ищи вас всех ( правительство ) к 2022 году , развалите что можно и нельзя и свалите.
User
2018-04-20 11:40:39
Путей два:
1. Сократить прожиточный минимум
2. Сократить количество населения
В итоге "что совой об пенек, что пеньком об сову..."
gaudealis
2018-04-20 11:33:35
Власти намерены к 2022 году в 1,5 раза сократить долю бедного населения в Карелии

Измором брать решили?!
Подскажите: какое количество летальных исходов в год нужно для достижения ваших статистических показателей?!
баян
2018-04-20 11:29:06
за счет чего будете сокращать долю ведь в республику всю разворовали заезжий
Гость
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