Власти намерены выделить больше денег на покупку жилья для сельских врачей

Правительство Карелии намерено увеличить в 2019 году объём бюджетных средств, выделяемых на приобретение жилья для сельских работников здравоохранения.

Об этом заявила руководитель губернаторской администрации Татьяна Игнатьева, выступая на заседании рабочей группы по реализации Послания президента страны Федеральному собранию, которое состоялось 15 марта в Законодательном собрании республики.

По словам Игнатьевой, это позволит закрепить медицинских специалистов в сельской местности. В прошлом году на эти цели из регионального бюджета было направлено 53 миллиона рублей.

Как заметил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович, депутатский корпус поддержит инициативу республиканского руководства. Кроме того, спикер карельского парламента не исключил, что средства на приобретение жилья будут выделены и на покупку квартир для сельских педагогов.