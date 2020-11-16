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Службы занятости начнут предлагать соискателям вакансии в разных регионах страны

Новости. Общество
21:05, 16 Ноября 2020
фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
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Это станет возможным благодаря единой информационной платформе, которая создается в России в рамках нового федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".

Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, в пресс-службе Минтруда.

"В рамках федпроекта "Содействие занятости" будет создана единая информационная платформа для всех центров занятости, чтобы максимальное количество услуг можно было предоставить в дистанционном формате, а службы занятости могли предлагать соискателям вакансии по всей стране", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, по федпроекту будет организовано бесплатное повышение квалификации для сотрудников служб занятости. "Новым принципам, компетенциям и технологиям работы будут обучены до 4 тыс. человек в 2021 году и по 6 тыс. ежегодно в 2022-2024 годах", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сейчас министерство также работает над созданием единого стандарта обслуживания в центрах занятости, чтобы эти организации стали государственными кадровыми агентствами - помогали строить карьеру соискателю и набирать штат работодателю. Планируется переоборудовать центры занятости и с технической точки зрения - как флагманские, расположенные в крупных городах, так и небольшие - в сельской местности. В 2021 году такая работа будет проводиться в 61 регионе, в 2022-м - в 73, с 2023 года охватит всю страну.

Нацпроект "Демография" реализуется в России с 2019 года. Изначально в него входили 5 федпроектов: "Финансовая поддержка семей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". После корректировок паспорта нацпроекта после указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях до 2030 года Минтруд внес изменения, расширив функционал федпроекта по содействию занятости на все население России.

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