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Власти не исключают отключения России от Visa и MasterCard из-за санкций

Новости. Общество
21:05, 13 Апреля 2021
фото: pixabay.com / TheDigitalWay
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия может быть отключена от платежных систем Visa и MasterCard в рамках продолжения западной санкционной политики в отношении РФ.

В ходе общения с журналистами во вторник по их просьбе Песков прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия работает над отказом от использования западных платежных систем. В связи с этим он ответил на вопрос о наличии рисков отключения РФ от международных платежных систем в связи с западными санкциями. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы можем с уверенностью констатировать одно: в тех или иных формах ограничения в отношении России используются целым рядом государств, которые преследуют цель незаконными с точки зрения международного права мерами сдерживания России. Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", - сказал Песков.

Лучший способ хеджирования таких рисков, продолжил он, - это создание систем, компенсирующих отсутствие различных услуг или "форматов сопровождения финансовой деятельности", то есть "систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики, банковского дела" и так далее.

"Этот процесс происходит. Вы знаете, что постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир". Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но все-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение, что эта система со временем получит распространение глобальное. И так же - во всех других областях", - сказал Песков.

"Национальная система платежных карт" (НСПК), являющаяся оператором карт "Мир", была создана российскими властями в 2014 году после того, как ряд российских банков подпал под действие американских санкций и международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками. НСПК объявила о начале эмиссии своих первых карт "Мир" 15 декабря 2015 года. Позднее был законодательно закреплен график перевода бюджетников и пенсионеров на обслуживание по карте "Мир".

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Комментарии

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dimchik19725
2021-04-13 22:03:31
На фига тогда вообще эта карта "Мир"??
бюджет
2021-04-13 21:16:17
Со всем миров в контрах?
Гость
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