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Власти не могут спрогнозировать, какой будет экономика Карелии после эпидемии

Новости. Экономика
12:34, 17 Апреля 2020
фото: pixabay
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Глава Карелии Артур Парфенчиков признал проблематичным выполнение ранее принятого плана социально-экономического развития республики на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом губернатор заявил на заседании правительства республики, где был представлен доклад Минэкономразвития о задачах социально-экономического развития региона.

"Сейчас, наверное, никто не может строить прогнозы и гарантировать выполнение задач, потому что мы вряд ли можем при всех усилиях, которые предпринимаем, до конца понимать и сроки сегодняшней ситуации и ее последствия", - сказал Парфенчиков.

По его словам, "нужно очень жестко определять приоритеты".

Какими будут эти приоритеты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-04-17 14:45:57
Сейчас то экономики уже нет , так что там и прогнозировать , доруководились , деятели (((( :)
новый
2020-04-17 13:02:02
Я/МЫ хотим продавать штаны.
Гость
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