Власти не могут спрогнозировать, какой будет экономика Карелии после эпидемии

Глава Карелии Артур Парфенчиков признал проблематичным выполнение ранее принятого плана социально-экономического развития республики на 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом губернатор заявил на заседании правительства республики, где был представлен доклад Минэкономразвития о задачах социально-экономического развития региона.

"Сейчас, наверное, никто не может строить прогнозы и гарантировать выполнение задач, потому что мы вряд ли можем при всех усилиях, которые предпринимаем, до конца понимать и сроки сегодняшней ситуации и ее последствия", - сказал Парфенчиков.

По его словам, "нужно очень жестко определять приоритеты".

Какими будут эти приоритеты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".