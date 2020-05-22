Власти обещают отремонтировать в Петрозаводске более двадцати дорог к сентябрю

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонте петрозаводских дорог и тротуаров, который должен завершиться до середины сентября.

Артур Парфенчиков сообщил в соцсети о том, что Петрозаводску в этом году выделено 478 млн рублей на приведение в порядок улиц и тротуаров в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

"Эти работы уже начались: на сегодня в финальной стадии обновление улицы Гвардейской и Вытегорского шоссе, подрядчик заканчивает оборудование тротуаров на улице Муезерской. Начался ремонт на Соломенском шоссе, набережной Варкауса, Лесном проспекте", - рассказал губернатор.

Парфенчиков заявил, что на эти цели также выделены региональные средства.

"Кроме того, 400 миллионов рублей мы выделили Петрозаводску из регионального бюджета. Это позволит отремонтировать еще 15 улиц и межквартальных проездов, а также 15 тротуаров. Контракт выиграло наше Кондопожское ДРСУ, работы начнутся уже в ближайшее время. В общей сложности двадцать шесть дорог и 18 тротуаров будут приведены в порядок до конца сезона. Все работы планируется завершить к 15 сентября", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог