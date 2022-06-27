Власти ограничили выезд людей в лес в ряде районов Карелии из-за угрозы пожаров

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии с 4 июля ввело ограничения на выезд граждан в лес в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Сегежском, Олонецком районах республики.

«Ограничить пребывание граждан в лесах и выезд в них транспортных средств, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов», — сказано в приказе министерства.

Согласно документу, решение принято «в целях обеспечения противопожарной безопасности».

Начальникам лесничеств поручено усилить патрулирование лесов и организовать посты на съездах с дорог общего пользования.

Ограничения установлены на срок с 4 по 10 июля.