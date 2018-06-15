Власти отменили льготный проезд для школьников и студентов в пригородных поездах

Порядок проезда школьников и студентов в пригородных поездах по территории ряда регионов изменится с 16 июня, сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

"На основании законодательных актов субъектов Российской Федерации, в 23:59 15 июня 2018 года заканчивается период льготного оформления, со скидкой 50%, проездных документов школьникам и студентам в поездах пригородного сообщения по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Мурманской области и Республики Карелия", - сообщается на сайте компании.

С 16 июня оформление проездных документов для школьников старше 7 лет, студентов для проезда на железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении осуществляется за полную стоимость, пояснили в компании.