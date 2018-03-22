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Новости. Общество
14:30, 22 Марта 2018

Власти Петрозаводска благодарят перевозчиков за хорошую работу в день выборов, хотя люди стояли на остановках по часу

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Администрация Петрозаводска благодарит коммунальщиков и автоперевозчиков за содействие в организации голосования 18 марта, пишет пресс-служба городской мэрии.

Признательность выражена работникам ООО "ТехРент", а также представителям автотранспортных компаний ООО ТК "Паллада" и ООО "АТП".

"В день голосования 18 марта явка избирателей на участки для голосования была очень высокой. Несмотря на то, что территории рядом с участками были заранее обработаны противогололедным составом, этот состав быстро вытаптывался. Пожилые люди жаловались, что на походах к избирательным участкам становилось скользко. Работники ООО "ТехРент" оперативно реагировали на сообщения, устраняя образовавшийся гололед", - рассказала заместитель Главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.

Администрация города также особо отмечает помощь, оказанную работниками автотранспортных компаний, безвозмездно перевозивших жителей отдаленных территорий – от Зимника и войсковой части в Томицах – к местам голосования и обратно.

Ранее петрозаводчанка сообщила, что 18 марта ее дочь простояла н остановке больше часа, чтобы уехать из центра города домой в Соломенное. А водитель рассказал, как его оштрафовали сотрудники ГИБДД, когда он пытался забрать на остановке замерзающих людей после салюта, так как бесплатный транспорт уже не ездил.

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Комментарии

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Стас
2018-03-22 15:15:16
Власть пьяная что ли была? Какая "работа" транспорта ? Люди намучились 18-ого, бесплатный ,якобы, транспорт вообще не ходил почти, вечером с работы с Древлянки вообще как селёдки в бочке добирались,да ещё этот салют с "праздником" перекрыли дорогу ,пешком пришлось идти пару км.....
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