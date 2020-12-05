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Власти Петрозаводска готовы отдать общественный транспорт республике, но медленно

Новости. Общество
16:00, 06 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник готова участвовать в передаче полномочий управления общественным транспортом в городе на уровень региона.

На минувшей неделе площадке регионального отделения "Деловой России" собрались представители всех ветвей и уровней власти, а также местные предприниматели, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии. Речь шла о предложении правительства Карелии и лично Артура Парфенчикова передать полномочия управления общественным транспортом в Петрозаводске на уровень региона, а также о том, где найти деньги на обновление троллейбусного парка. И если еще весной власти Петрозаводска выступали против таких реформ, то теперь настроены не столь категорично.

Как призналась на встрече глава города Ирина Мирошник, "сами мы не вытянем". И поэтому город готов участвовать в реформировании и передаче полномочий, но просит делать это "плавно" и сначала серьезно обсудить вопрос.

"Мы хотим сохранить троллейбусы как наиболее экологичный и комфортный вид транспорта и считаем, что реформа нужна, но к ней нужно серьезно подготовиться", – сказала Ирина Мирошник.

Подробнее читайте материале "Хотите как в Новокузнецке?"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2020-12-06 16:52:56
Напротив бывшего ДОСААФ на Зареке березовый сквер. Вокруг сквера деревянные ветхие бараки. Чиновникам доруправления нужно построить новый офис с забором. Варианты ответов: 1. они предоставили квартиры жителям бараков, снесли их и на их месте построили управление? 2. Они вырубили сквер и построили управу на его месте, бараки как стояли так и стоят.
Тимка
2020-12-06 16:44:42
Ржавый и грязный парк машин, хозяин добра в СИЗО?!? 20 лет уже ждёт народ "рывка", но опускаемся всё ниже и ниже....
кир
2020-12-06 16:25:23
Где деньги, Зин? (В. Высоцкий)
однозначно
2020-12-06 16:04:37
Да куда вы денетесь . Забыли кто здесь власть ?
Гость
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