Власти Петрозаводска готовы отдать общественный транспорт республике, но медленно

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник готова участвовать в передаче полномочий управления общественным транспортом в городе на уровень региона.

На минувшей неделе площадке регионального отделения "Деловой России" собрались представители всех ветвей и уровней власти, а также местные предприниматели, которые сейчас осуществляют пассажирские перевозки в столице Карелии. Речь шла о предложении правительства Карелии и лично Артура Парфенчикова передать полномочия управления общественным транспортом в Петрозаводске на уровень региона, а также о том, где найти деньги на обновление троллейбусного парка. И если еще весной власти Петрозаводска выступали против таких реформ, то теперь настроены не столь категорично.

Как призналась на встрече глава города Ирина Мирошник, "сами мы не вытянем". И поэтому город готов участвовать в реформировании и передаче полномочий, но просит делать это "плавно" и сначала серьезно обсудить вопрос.

"Мы хотим сохранить троллейбусы как наиболее экологичный и комфортный вид транспорта и считаем, что реформа нужна, но к ней нужно серьезно подготовиться", – сказала Ирина Мирошник.

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