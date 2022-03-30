Власти Петрозаводска грозят штрафами владельцам испорченных рекламных баннеров

Специалисты администрации столицы Карелии проводят проверку рекламных конструкций в разных районах города.

Представители мэрии проводят обследования мест размещения рекламных конструкций. При выявлении замечаний к содержанию объектов в адрес их владельцев направляются требования о необходимости приведения в надлежащее состояние. Об этом сообщили в администрации города.

Так, с марта 2022 года составлено 68 подобных требований. Владельцы баннеров приступили к устранению выявленных замечаний.

В мэрии напомнили, в случае несоблюдения условий заключенных договоров предусмотрена ответственность в виде штрафов.