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Власти Петрозаводска хотят наказать магазины за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу

Новости. Общество
15:45, 01 Мая 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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В трех магазинах города выявлены факты нарушения порядка пропуска посетителей в утренние часы, сообщили в администрации города.

1 мая председатель комитета экономического развития мэрии города Эдуард Марченко и начальник управления по делам ГО и ЧС Игорь Виноградов проверили, как соблюдается порядок пропуска посетителей в утренние часы в магазинах карельской столицы.

В ходе рейда специалисты посетили четыре объекта, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами на улицах Ровио и Попова, а также на Комсомольском проспекте.

В ходе рейда выявлены факты нарушения распоряжения главы республики в трех магазинах. С утра там находились покупатели молодого возраста. В гипермаркете на Комсомольском проспекте нарушений не зафиксировано, сообщили в адмнистрации.

В мэрии напомнили, в Карелии до окончания ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, посещать магазины с 9 до 11 часов могут только граждане старше 60 лет. Материалы по факту выявленных нарушений представители администрации направят в соответствующие органы.

Ранее в администрации города грозились оштрафовать гипермаркет, куда в утренние часы также допускались посетители молодого и среднего возраста.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по телефону 051 продолжают поступать жалобы от горожан на нарушение правил посещения объектов торговли в условиях пандемии коронавируса, рассказали в мэрии.

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