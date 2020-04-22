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В Петрозаводске могут оштрафовать гипермаркет за несоблюдение ограничительных мер по коронавирусу

Новости. Общество
13:25, 23 Апреля 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В гипермаркет на улице Ленинградской в утренние часы допускались посетители молодого и среднего возраста, сообщили в администрации города.

Власти Петрозаводска продолжают контролировать исполнение гражданами и организациями ограничений, установленных распоряжением главы Карелии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сегодня представители адмнистрации проверили, как продуктовые магазины соблюдают требования, связанные с работой торговых точек в утренние часы. Напомним, в период пандемии коронавируса с 9 до 11 часов делать покупки в магазинах могут только жители старше 60 лет.



На основании жалоб, поступивших от петрозаводчан в Единую диспетчерскую службу и администрацию города, сотрудники управления по делам ГО и ЧС и комитета экономического развития проверили гипермаркет на улице Ленинградской. Проверка показала, что в утренние часы, наряду с пожилыми посетителями, в гипермаркете оказались люди среднего возраста, а также молодежь. Некоторые из покупателей были без масок.

На основании выявленных фактов уполномоченные сотрудники вынесли определение, представитель организации приглашен для составления протокола об административном правонарушении, сообщили в администрации города.

В мэрии напомнили, что за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения согласно Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривается наказание в виде предупреждения или наложения штрафа: на должностных лиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске.

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Комментарии

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zanoza
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