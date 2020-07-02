Власти Петрозаводска хотят получить рычаги воздействия на местных перевозчиков

Минтранс РК подготовил письмо на имя министра транспорта России, в котором просит позволить региональной исполнительной власти или муниципалитетам прекращать действие свидетельств о перевозках по маршруту.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, при неоднократных нарушениях перевозчикам может грозить закрытие маршрутов.

Как сообщает оперштаб Карелии по коронавирусу, Минтранс РК подготовил письмо на имя министра транспорта России. В нем предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство. А именно, позволить региональной исполнительной власти или муниципалитетам прекращать действие свидетельств о перевозках по маршруту. Тогда на местах появятся дополнительные рычаги воздействия на злостных нарушителей.

Напомним, 2 июля составлено 32 акта о нарушениях, а на их основании семь административных протоколов: шесть в отношении водителей и один - в отношении пассажира за то, что он находился без маски. По решению суда, директор одной из фирм-перевозчиков оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что в автобусах №3 и №25 не было мест для дезинфекции рук, не проводилась санобработка между рейсами.