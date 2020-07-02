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Власти Петрозаводска хотят получить рычаги воздействия на местных перевозчиков

Новости. Общество
11:18, 03 Июля 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Минтранс РК подготовил письмо на имя министра транспорта России, в котором просит позволить региональной исполнительной власти или муниципалитетам прекращать действие свидетельств о перевозках по маршруту.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, при неоднократных нарушениях перевозчикам может грозить закрытие маршрутов.

Как сообщает оперштаб Карелии по коронавирусу, Минтранс РК подготовил письмо на имя министра транспорта России. В нем предлагается рассмотреть возможность внесения изменений в федеральное законодательство. А именно, позволить региональной исполнительной власти или муниципалитетам прекращать действие свидетельств о перевозках по маршруту. Тогда на местах появятся дополнительные рычаги воздействия на злостных нарушителей.

Напомним, 2 июля составлено 32 акта о нарушениях, а на их основании семь административных протоколов: шесть в отношении водителей и один - в отношении пассажира за то, что он находился без маски. По решению суда, директор одной из фирм-перевозчиков оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что в автобусах №3 и №25 не было мест для дезинфекции рук, не проводилась санобработка между рейсами.

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Комментарии

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Владимир11
2020-07-03 11:58:27
Поддерживаю.
zanoza
2020-07-03 11:37:50
Власть региона дано уже хочет подмять под себя контроль над маршрутчиками, но Гена упирается.
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