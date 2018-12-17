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Новости. Общество
18:20, 17 Декабря 2018
фото: РИА

Власти Петрозаводска хотят закрыть арендаторам-должникам выезд за границу

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В отношении арендаторов земельных участков, имеющих долги перед городским бюджетом, ведется претензионно-исковая работа, сообщили в администрации Петрозаводска.

В комитете градостроительства и землепользования состоялось 38 заседаний, на которых была рассмотрена задолженность на общую сумму 38,4 млн руб. По их итогам в бюджет Петрозаводского городского округа поступило 8,9 млн руб. По оставшейся задолженности продолжается претензионно-исковая работа, в том числе рассматривается возможность расторжения договоров аренды.

Часть долгов находится в работе у судебных приставов, но и в этом случае неплательщики не торопятся платить за аренду. При наличии сведений об имуществе должника администрация направляет ходатайства о наложении запрета регистрационных действий, наложении ареста и реализации имущества посредством проведения публичных торгов.

Кроме того, в целях обеспечения поступления в бюджет города взысканной задолженности администрация зачастую рекомендует службе судебных приставов в отношении физических лиц принимать меры в виде временного ограничения на выезд за граицу.

Однако самым действенным методом является расторжение договоров аренды земли.

В результате проводимых совместно с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия мероприятий (по 105 договорам), направленных на прекращение арендных правоотношений с арендаторами-неплательщиками, было расторгнуто 57 договоров аренды.

Освобожденные в результате расторжения договоров аренды земельные участки выставляются на торги в случае, если они могут выступать предметом аукциона в соответствии с требованиями действующего законодательства. Часть арендаторов, заинтересованных в использовании земельных участков, погашает задолженность в добровольном порядке и, опасаясь в дальнейшем утраты прав на землю, старается вовремя вносить арендную плату.

Узнать о своих долгах по аренде земельного участка можно в Петрозаводском центре учета имущества на пр.Ленина, 2, каб. 317А, тел. 71-35-44; каб.327, тел.71-35-61).

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