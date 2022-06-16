Власти Петрозаводска ищут подрядчика для ремонта пострадавшего от потопа моста в парке Утиный пруд

Администрация столицы Карелии определилась с объемами работ по восстановлению моста через Неглинку у ТЦ «Лотос Плаза».

Как пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети, до 15 июля подрядчики должны привести в порядок пирс, лестницу и шлюзы плотины в парке Утиный Пруд у ТЦ «Лотос Плаза».

«Еще одна хорошая новость касается моста в этом парке. С объемами работ мы определились, на следующей неделе должен появиться подрядчик», — поделился глава города.

Любарский отметил, после майской стихии сотрудники мэрии во время дождей проверяют состояние пешеходных мостов в городе. По его словам, несмотря на обильные осадки, длящиеся последние дни, угрозы подтопления сейчас нет.

«Как уже сообщал, мост через Неглинку по улице Попова готов — чист, свеж и безопасен для горожан. Дождь ему нипочем. Нипочем дождь и сделавшему его подрядчику: осадки не мешают ему заниматься устройством еще одной переправы в парке Зеленый Берег», — пишет мэр Петрозаводска.

Ранее Владимир Любарский объяснил, что починить мост в парке Утиный Пруд сразу было невозможно: «во-первых, уровень воды в реках был высоким, а во-вторых, необходимо было согласовать работы с энергетиками, поскольку их сети пролегают у мостов».