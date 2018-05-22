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Новости. Общество
07:25, 22 Мая 2018

Власти Петрозаводска купаться не рекомендуют, но и не запрещают

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Глава города Ирина Мирошник рассказала, когда в Петрозаводске может появиться официальный пляж.

В минувший понедельник 21 мая на очередной встрече с журналистами Ирина Мирошник сообщила, что в ближайшее время в Петрозаводске не стоит ждать появления официального пляжа.

"Это известный факт, и все его осознают, что официально признанных мест для купания в Петрозаводске нет, и, конечно же, связано это с огромным перечнем требований".

По ГОСТу пляжи должны создаваться в местах с подходящими климатическими, ландшафтными и гигиеническими условиями, их не рекомендуется размещать рядом с автомобильными и железными дорогами, предприятиями, свалками, а также в не защищенных от холодных ветров местах.

"Обеспечить все эти условия при имеющемся бюджетном финансировании невозможно, - сообщила Ирина Мирошник. - Тем не менее мы не отказываемся по содержанию благоустройства пляжных территорий. Мы не рекомендуем там купаться, но и не запрещаем".

Официального пляжа в ближайшее время в Петрозаводске не будет, заявила глава.

Но появление его возможно в том случае, если Петрозаводск попадет в федеральную программу по развитию Ладожского и Онежского озер и получит средства для создания благоустроенного пляжа.

"Надежда она всегда остается", - подытожила Ирина Мирошник.

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