Власти Петрозаводска купили 71 квартиру для детей-сирот

Администрация столицы Карелии проводит еще один аукцион по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мэрия объявила закупку на приобретение одной благоустроенной квартиры общей площадью не менее 25 кв. м. Извещен е об аукционе размещено на площадке "РТС-тендер".

Напомним, с учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных средств в 2020 году администрации необходимо приобрести для детей-сирот 88 квартир. На сегодняшний день куплено 71 квартира, большая часть предоставлена гражданам.