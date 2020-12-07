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Власти Петрозаводска купили 71 квартиру для детей-сирот

Новости. Общество
12:48, 08 Декабря 2020
фото: © Fotolia/ Anna Baburkina
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Администрация столицы Карелии проводит еще один аукцион по приобретению жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мэрия объявила закупку на приобретение одной благоустроенной квартиры общей площадью не менее 25 кв. м. Извещен е об аукционе размещено на площадке "РТС-тендер".

Напомним, с учетом выделенных бюджету Петрозаводска дополнительных средств в 2020 году администрации необходимо приобрести для детей-сирот 88 квартир. На сегодняшний день куплено 71 квартира, большая часть предоставлена гражданам.

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