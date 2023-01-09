Власти Петрозаводска массово изымают земельные участки у арендаторов-должников

Администрация Петрозаводска активизировала работу по расторжению договоров аренды и освобождению земельных участков из-за долгов арендаторов.

Об этом сообщили в мэрии города.

С недобросовестными плательщиками расторгли 54 договора аренды. Еще 29 исковых заявлений о расторжении таких договоров направлены в суд.

Также арендаторам направлено 125 предупреждений о необходимости исполнения обязательств, в том числе – по возврату земельных участков. Не дожидаясь принудительного исполнения решений, арендаторы уже освободили 22 земельных участка.

Претензии к арендаторам возникают, если они не внесли плату более двух сроков подряд или при выявлении других существенных нарушений условий договора.