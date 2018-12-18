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Новости. Экономика
11:21, 18 Декабря 2018
фото: Валерий Поташов

Власти Петрозаводска надеются на рост промышленного производства и инвестиций

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Администрация столицы Карелии прогнозирует в ближайшие 3 года рост промышленного производства, инвестиций в основной капитал и заработной платы населения.

Это следует из основных показателей прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, направленного в Петросовет вместе с проектом городского бюджета.

Согласно документу, в 2019-2021 годах предполагается рост промышленного производства на 2,3%-2,4% по базовому варианту и на 3,5-4% по целевому варианту сценария развития экономики города.

Наиболее устойчивым сектором экономики администрация Петрозаводска считает розничную торговлю, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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карел
2018-12-18 12:23:49
В городе П. то чему расти , какому производству ?? Шунгит , лес , камень , рыба ? Или плюшки для магазинов ? Всё уже украдено без вас .
бюджет
2018-12-18 12:08:05
Хорошо сказано: «....власти надеются.....», не планируют конкретные цифры, конкретные действия, а надеются! И про «устойчивый сектор экономики» клево! Все пишут, что «средний чек стремится к нулю», а тут опять надежда на подъем! А в январе НДС на 11% вырастет, а следом ВСЕ, что будет с покупательной способностью ясно?
User
2018-12-18 12:01:31
«Несмотря на общий экономический спад в стране, в городе Петрозаводске продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты, восстанавливаются и расширяются предприятия, которые приводят к открытию новых рабочих мест или к их модернизации», - считают составители прогноза.

После этих слов стало окончательно понятно, что прогнозы в администрации Петрозаводска пишут сказочники.
Старец
2018-12-18 11:42:03
63 года, ветеран труда,пенсия 11400р., надеюсь на пенсию в 70.000р. в 2019-2020 годах! если доживу ,конечно....
David
2018-12-18 11:39:25
Тут, конечно, главное надеятся! Чёрт с ней с объективной реальностью, когда есть надежда!
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