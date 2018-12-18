11:21, 18 Декабря 2018
Власти Петрозаводска надеются на рост промышленного производства и инвестиций
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Администрация столицы Карелии прогнозирует в ближайшие 3 года рост промышленного производства, инвестиций в основной капитал и заработной платы населения.
Это следует из основных показателей прогноза социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, направленного в Петросовет вместе с проектом городского бюджета.
Согласно документу, в 2019-2021 годах предполагается рост промышленного производства на 2,3%-2,4% по базовому варианту и на 3,5-4% по целевому варианту сценария развития экономики города.
Наиболее устойчивым сектором экономики администрация Петрозаводска считает розничную торговлю, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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